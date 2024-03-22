Kritik görüşme: Netanyahu Blinken'a "Refah'a gireceğiz" dedi, ABD'nin desteğini istedi

İsrail Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana altıncı kez Ortadoğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de Netanyahu ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Blinken'ın Netanyahu ile görüşmesi sonrası Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken'a "Refah'a gireceğiz" dediğini söyledi.

Netanyahu, "Bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umuyorum ama mecbur kalırsak tek başımıza yaparız" dedi.

Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.

ABD DışişleriBakanı Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından bu sabah da İsrail'e gelmişti. Bu, Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.﻿​﻿​﻿​﻿​

ABD'li bakanın, Gazze'de ateşekes ve rehine anlaşması için görüşmeleri kapsayan Ortadoğu gezisi için yapılan ilk açıklamada İsrail'e gitmeyeceği belirtilmişti.

Ancak daha sonra bu karar değiştirildi.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Dün Mısır'ın başkenti Kahire'de konuşan Blinken, Gazze'ye yardımların artırılması ve acil adımların belirlenmesi konusunda Arap liderlerle anlaştıklarını belirtti.

ABD'li bakan, Gazze'de "acil ateşkes" sağlanması gerektiğini söyledi.

Blinken ayrıca rehine takası üzerine her gün çalıştıklarını ama hala zorlukların olduğunu belirterek, belli bir tarih veremeyeceğini söyledi, "Bunun mümkün olduğuna inanmaya devam ediyorum" dedi.

