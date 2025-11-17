Kritik görüşme perşembe, KKTC lideri Erhürman Rum yönetimiyle bir araya geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman, perşembe günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

İki tarafın da duyurduğu görüşme, adadaki Birleşmiş Milletler barış gücü temsilcisinin konutunda gerçekleştirilecek.

Adanın yönetime dair Birleşmiş Milletler nezdinde yürüyen görüşmeleri yeniden başlatacağını söyleyen merkez sol siyasetçi Erhürman, 19 Ekim'de yapılan seçimde oyların yüzde 62,7'sini alarak KKTC cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Erhürman, Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne attığına işaret ederek, "Kıbrıslı Türklerin kendilerini güvende hissetmelerinin hukuki dayanağı olan garantör ülke olma vasfıyla da Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında gelmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Erhürman, Kıbrıs Adası’nın tamamını ve adada yaşayan herkesi ilgilendiren enerji, hidrokarbon, deniz yetki alanları ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesinin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurgulamıştı.