Kritik zirve öncesi sızıntı. Güney Kore lideri ve onlarca devlet görevlisinin verileri ifşa oldu

Güney Kore 'de Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve beraberindeki heyetin pasaport bilgileri dahil kişisel verilerinin internete sızdırılması üzerine resmi soruşturma başlatıldı.

Olay, Güney Kore yayın kuruluşu KBS'nin Lee'nin haziran ayındaki Avrupa seyahati öncesinde hazırlanan bir belgenin internete yüklendiğini haberleştirmesiyle açığa çıktı.

Söz konusu dosyanın, zararlı yazılım tarama platformu VirusTotal ile ücretli bir internet sitesine yüklendiği ve yaklaşık beş ay boyunca erişime açık kaldığı belirlendi.

Belgeyi platforma kimin ve hangi amaçla yüklediği henüz netlik kazanmadı.

KBS, verileri internette tespit etmesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı makamını durumdan haberdar ettiğini bildirdi.

KİŞİSEL VERİLER BEŞ AY BOYUNCA İNTERNETTE KALDI

Sızdırılan bilgisayar dosyasının, Lee'nin aralarında Belçika, İtalya ve Fransa'nın yer aldığı, ayrıca G7 Zirvesi'ni kapsayan Avrupa temaslarından günler önce "yolcu listesi" adıyla yüklendiği kaydedildi.

Dosyada Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşinin yanı sıra Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile koruma görevlileri dahil toplam 168 üst düzey yetkilinin pasaport numaraları ve doğum tarihleri yer alıyordu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, sızıntıdan etkilenen Lee ve eşi dahil tüm yetkililerin pasaportlarının yenilendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Doo-soon, bugün düzenlediği basın toplantısında ifşa edilen verilerin ilgili internet sitesinden kaldırıldığını ve daha fazla yayılmasını önlemek üzere teknik tedbirler alındığını kaydetti.

Park, "Dışişleri Bakanlığı, bilgilerin nasıl sızdırıldığını tespit etmek için Ulusal Polis Teşkilatı ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışıyor." dedi.