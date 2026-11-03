Kritik zirve öncesi sızıntı. Güney Kore lideri ve onlarca devlet görevlisinin verileri ifşa oldu
03.11.2026 09:10
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve beraberindeki 168 üst düzey yetkilinin pasaport numaraları ile doğum tarihlerinin internete sızdırıldığı ortaya çıktı.
Güney Kore 'de Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve beraberindeki heyetin pasaport bilgileri dahil kişisel verilerinin internete sızdırılması üzerine resmi soruşturma başlatıldı.
Olay, Güney Kore yayın kuruluşu KBS'nin Lee'nin haziran ayındaki Avrupa seyahati öncesinde hazırlanan bir belgenin internete yüklendiğini haberleştirmesiyle açığa çıktı.
Söz konusu dosyanın, zararlı yazılım tarama platformu VirusTotal ile ücretli bir internet sitesine yüklendiği ve yaklaşık beş ay boyunca erişime açık kaldığı belirlendi.
Belgeyi platforma kimin ve hangi amaçla yüklediği henüz netlik kazanmadı.
KBS, verileri internette tespit etmesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı makamını durumdan haberdar ettiğini bildirdi.
KİŞİSEL VERİLER BEŞ AY BOYUNCA İNTERNETTE KALDI
Sızdırılan bilgisayar dosyasının, Lee'nin aralarında Belçika, İtalya ve Fransa'nın yer aldığı, ayrıca G7 Zirvesi'ni kapsayan Avrupa temaslarından günler önce "yolcu listesi" adıyla yüklendiği kaydedildi.
Dosyada Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşinin yanı sıra Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile koruma görevlileri dahil toplam 168 üst düzey yetkilinin pasaport numaraları ve doğum tarihleri yer alıyordu.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, sızıntıdan etkilenen Lee ve eşi dahil tüm yetkililerin pasaportlarının yenilendiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Doo-soon, bugün düzenlediği basın toplantısında ifşa edilen verilerin ilgili internet sitesinden kaldırıldığını ve daha fazla yayılmasını önlemek üzere teknik tedbirler alındığını kaydetti.
Park, "Dışişleri Bakanlığı, bilgilerin nasıl sızdırıldığını tespit etmek için Ulusal Polis Teşkilatı ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışıyor." dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA
Bakanlık yetkilileri, vakanın bir bilgisayar korsanlığı eyleminden ziyade içeriden kaynaklanan bir veri sızıntısı olarak ele alındığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında heyetin seyahat hazırlıkları sırasında kullanılan bilgisayarlar ve elektronik posta hesapları teknik incelemeye alındı.
Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, şu ana kadar bilgilerin internet ortamında daha geniş bir alana yayıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.
Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Lim Kwang-hyun, veri ihlali üzerine düzenlenen acil durum toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Devlet Başkanlığı Ofisinin aktardığına göre Lim, sızıntının "asla hafife alınmaması gereken ciddi bir mesele" olduğunu söyledi.
Lim ayrıca toplantıda, sızıntının nasıl meydana geldiği, açığa çıkan bilgilerin kapsamı ve olayın somut bir zarara yol açıp açmadığının eksiksiz bir tahkikatla aydınlatılması gerektiğini dile getirdi.