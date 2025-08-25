Kritik ziyaretin tarihi belli oldu: Trump İsrail'e gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında İsrail'i ziyaret edecek.

İsrail basınından İ24'ün haberine göre iki İsrailli ve Amerikan kaynak, ziyarete ilişkin iki ülke arasındaki ilk görüşmelerin başladığını bildirdi. Gerçekleşirse bu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk İsrail ziyareti olacak.

Trump, ABD'deki ilk döneminde, Mayıs 2017'de İsrail'e iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti. Burada Başbakan Binyamin Netanyahu ve dönemin Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelmişti. Trump daha sonra Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

BEYAZ SARAY'DA ÜÇ GÖRÜŞME

Mayıs 2025'te ise Trump Ortadoğu'ya ikinci döneminin ilk ziyaretini yaptı ancak İsrail bu gezinin bir parçası değildi.

Trump ve Netanyahu, ocak ayından bu yana Beyaz Saray'da üç kez görüştü. Şubattaki görüşmede Trump, Gazze için tahliye planını duyurdu. Daha sonra nisan ve temmuzda yeniden bir araya geldiler.

