Krizdeki Evergrande'nin patronu "yasa dışı faaliyetlerden" soruşturuluyor

Şirket, Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, Hui'nin adli makamlarca tedbir altında tutulduğunu doğruladı.



Bildirimde, "İlgili makamlar, Bay Hui Ka Yan'ın, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle zorunlu tedbir altında tutulduğuna dair şirketi bilgilendirmiştir." ifadesine yer verildi.



Bloomberg'in konuyla ilgili dün yayımladığı haberde, "Hui'nin bu ayın başından beri polis tarafından belirlenen özel bir konutta gözetim altında tutulduğu" iddiası dile getirilmişti.



Milyarder iş insanının neden gözetim altında tutulduğu açıklanmazken, tedbirin, borç krizindeki şirketler grubuna yönelik yürütülen mali ve adli soruşturmalarla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.



Evergrande'nin, Hong Kong Borsası'ndaki hisse işlemleri bugün durdurulmuştu.



"GÖLGE BANKACILIK" ŞÜPHESİ



Çin'in önde gelen emlak şirketlerinden, inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande grubu, iki yıldır süregelen borç problemlerine ek olarak düzenleyici kurumların ve adli makamların yürüttüğü soruşturmalarla karşı karşıya bulunuyor.



Grubun varlık yönetimi iştiraki Evergrande Finansal Varlık Yönetimi'nin, "gölge bankacılık" faaliyeti şüphesiyle soruşturulduğu iddia ediliyor. Şirketin, bireysel müşterilere sattığı menkul varlıklardan elde ettiği gelirleri, düzenlemelere aykırı olarak konut projelerinin finansmanında kullandığından şüpheleniliyor.



Çin polisi, 18 Eylül'de şirketin bazı çalışanlarının soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.



Gözaltına alınanların kimliği açıklanmazken, ulusal basına sızan bilgilerde, aralarında Genel Müdür Du Liang ve Genel Müdür Yardımcısı Yao Bıncai'nin olduğu, yönetici düzeyinde 10'dan fazla kişinin "yasa dışı fon toplama" şüphesiyle soruşturulduğu iddia edilmişti.



Evergrande'nin eski Üst Yöneticisi (CEO) Şia Haycun ve eski Mali İşler Koordinatörü (CFO) Pan Darong'un da gözaltında tutulduğu bildirilmişti.