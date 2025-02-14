Kriz sona erdi: Hamas, serbest bırakılacak rehineleri açıkladı

Filistinli grup Hamas, yarın serbest bırakılacak üç rehinenin isimlerini açıkladı.



Yarın serbest bırakılacak rehinelerin isimleri, Sasha Alexander Trufanov, Sagui Dekel Chen ve Iair Horn olarak belirtildi.

Hamas aynı zamanda İsrail'in de karşılık olarak cumartesi günü 369 Filistinli mahkum ve tutukluyu serbest bırakacağını açıkladı.

HAMAS ANLAŞMAYI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas hafta başında İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini belirterek "kıyametin kopacağını" söylemişti.



Ancak önceki gün İsrail ve Hamas arasında rehine krizi aşıldı.



Ancak İsrail, Gazze'deki enkazın kaldırılması için iş makinelerinin kuzeydeki Refah'tan geçişine izin vermeyeceğini duyurdu.



Yardım ve yakıt tırlarıysa Gazze'ye girmeyi sürdürüyor.

