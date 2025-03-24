Kronik ağrı tedavisinde yeni yöntem: Bilim insanları cihaz geliştiriyor

Bilim insanları, ağrı ile bağlantılı olan proteinler, hormonlar ve metabolitler arasında biyobelirteçleri tespit etmeyi umuyor.

Doktorlar, bu belirteçleri kullanarak ağrıyı ölçebilmenin teşhislerin doğruluğunu artıracağını ve ilaçların hastalarının acılarını hafifletmede ne kadar etkili olduğunu belirlemeye yardımcı olacağını söyledi.



Washington Post gazetesinde yer alan habere göre genomik tıp ve yapay zeka çağında doktorlar hala hastalarından ağrılarını 0'dan 10'a kadar derecelendirmelerini ya da çok küçük çocuklar söz konusu olduğunda gülen surattan çatık kaşlıya kadar değişen çizgi film yüzleriyle derecelendirmelerini istiyor.



Araştırmalar, bu çabaların tıp camiasının kadınların ve azınlıkların, özellikle de Siyahi Amerikalıların ağrılarını sürekli olarak hafife almasına yol açan önyargılar tarafından baltalandığını gösterdi.



Ancak araştırmacılar şimdi, doktorların kalp atış hızı ve kan basıncını ölçtükleri gibi ağrıyı da ölçmelerini sağlayacak objektif biyolojik göstergeler bulma arayışındalar.

Biyobelirteçler olarak bilinen bu göstergelere yönelik araştırma dalgası, kronik ağrıyla yaşayan yaklaşık her 4 Amerikalıdan 1'i için sonuçlar doğuruyor. Ayrıca doktorlara ne hissettiklerini söyleyemeyen bebekler ve diğerleri için de konuşabilir.



"İLK SEFERDE DOĞRU OLANI ELDE EDERSİNİZ"

Bir araştırmacı, vücuttaki sinir lifleri tarafından iletilen ağrı hislerini ölçmek için bir yol geliştiriyor.



Washington'daki Children's National Hospital'da anestezi uzmanı olan ve ağrının hem türünü hem de yoğunluğunu belirleyen ilk cihazı geliştirmeyi uman Julia Finkel, doğru bir objektif ağrı ölçümünün sağlık sisteminin paradan tasarruf etmesini de sağlayabileceğini dile getirdi.



Finkel, “Bu ampirik, deneme-yanılma yaklaşımı yerine ilk seferde doğru olanı elde edersiniz. Şu anki bakım standardı, hastaya bir sürü soru sormamız; laboratuvar verilerinin alınması. Gelecek hafta size geri dönüyorlar. Bir sonraki ziyarette, yani bir sonraki ay, laboratuarlarda gördüklerimize dayanarak dozu artırıyor, azaltıyor ya da ilacı değiştiriyoruz" diye konuştu.