Şiddetli yağışları beraberinde getiren tayfun, Hokkaido Adası’nın batısında kuvvetinin azalmasıyla ekstra tropikal siklona dönüştü.
Hava durumu nedeniyle bölgede sağanak, heyelan ve sel uyarısı yapıldı.
Ulaşım hizmetlerinde aksamalara yol açan tayfun nedeniyle Osaka'daki Kansai Havalimanı'nda 232 iç ve dış hat uçuşunun iptal edildi. Bin 700 yolcunun mağdur oldu.
Ülkenin toprak kayması ve sel uyarısı yapılan batı ve güneybatı kesimlerinde 15 bölgede 7 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.