Kruvaziyerde norovirüs alarmı. 1700’den fazla yolcu karantinaya alındı

Fransa’nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından bin 700’den fazla kişinin gemide karantinaya alındığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini bildirdi.

Uzmanlar, kruvaziyerlerde görülen hastalıkların çoğunlukla birbirinden farklı risk düzeylerine sahip olduğunu vurgularken, özellikle norovirüs ve hantavirüs vakalarının son dönemde dikkat çektiğini belirtiyor.

KRUVAZİYERLERDE EN YAYGIN TEHDİT: NOROVİRÜS

Norovirüs, dünya genelinde kruvaziyer gemilerindeki mide-bağırsak kaynaklı salgınların en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor.

Virüs kirli yiyecek ve su, kapı kolları, korkuluklar ve yemek alanları gibi kontamine yüzeyler ile kişiden kişiye temas yoluyla kolayca yayılıyor. Kusma, ishal, mide krampları ve mide bulantısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Hastaların çoğunun 1 ila 3 gün içinde iyileştiği ancak virüsün kapalı ve kalabalık ortamlarda çok hızlı yayıldığı belirtiliyor.

HANTAVİRÜS DAHA NADİR ANCAK DAHA ÖLÜMCÜL

Norovirüsün aksine hantavirüs enfeksiyonları oldukça nadir görülüyor ancak çok daha ağır sonuçlara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hantavirüsler genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşıyor.

Virüs, kemirgen idrarı, dışkısı veya tükürüğünden havaya karışan parçacıkların solunmasıyla insanlara geçebiliyor

DSÖ, hantavirüslerde insandan insana bulaşmanın son derece nadir olduğunu vurgularken, Güney Amerika’da görülen “Andes virüsü”nün bu konuda istisna oluşturduğunu belirtiyor. Andes virüsünün yakın temas yoluyla sınırlı da olsa kişiden kişiye bulaşabildiği ifade ediliyor.

KRUVAZİYERLERDE NEDEN SALGIN RİSKİ YÜKSEK?

Uzmanlara göre kruvaziyer gemileri yüksek yolcu yoğunluğu, ortak yemek ve eğlence alanları, uluslararası yolcu hareketliliği ve kapalı iç mekanlar nedeniyle salgınların hızla yayılması için uygun ortam oluşturuyor.

Sağlık otoriteleri, norovirüsün kruvaziyer salgınlarının “öngörülebilir ve yaygın” nedeni olduğunu belirtirken, hantavirüs vakalarının ise çok daha nadir görüldüğünü ve genellikle seyahat ortamlarıyla ilişkilendirilmediğini kaydediyor.