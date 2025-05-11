Kruvaziyerde ölüm: Bir şüpheli daha gözaltına alındı

İngiltere’de 60 yaşındaki James Messham’ın ölümü ile bağlantılı olarak 56 yaşındaki bir erkek daha cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Batı Sussex’li Messham, 3 Mayıs Cumartesi günü Belçika’ya giden MSC Virtuosa isimli kruvaziyer İngiltere kara sularında olduğu sırada çıkan bir tartışma sonrasında ölmüştü. Devon bölgesinden 57 yaşındaki bir erkek, bunun üzerine cinayet şüphesiyle gözaltına alınmış ve soruşturma sürerken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 60 yaşındaki erkeğin MSC Virtuosa gemisinde ölümüyle bağlantılı soruşturma kapsamında ikinci bir erkeğin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, başkent Londralı 56 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı ve halen gözaltında tutuluyor. Yetkililer cumartesi günü yerel saatle 18.00 sıralarında denize açılan ve olay anında halen İngiltere kara sularında olan guide bulunanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.



“Messham’in Ölüm Duvarı” isimli gezici gösteriyi yapan Messham, sosyal medyada paylaşım yapan dostları tarafından “harika bir şovmen” sözleriyle tarif edildi.

