Kruvaziyerde trajedi: 80 yaşındaki yolcu adada unutuldu, ölü bulundu

Sydneyli 80 yaşındaki Suzanne Rees, Coral Expeditions şirketine ait Coral Adventurer gemisiyle Avustralya çevresinde düzenlenen bir turda yer alıyordu.

Cumartesi günü Lizard Adası’nda yapılan yürüyüş gezisine katılan Rees, grubun tepeye doğru tırmanışı sırasında fenalaşınca geri dönmeye karar verdi.

Ancak iddiaya göre, kimse ona eşlik etmedi ve gemi, Rees’in eksik olduğunu fark etmeden adadan ayrıldı.

Kızı Katherine Rees, perşembe günü yaptığı açıklamada, annesinin ölümünden şirketi sorumlu tutarak “Bu, açık bir şekilde bakım ve sağduyu eksikliğidir. Mürettebat, yolcu sayımı yapmadan adayı terk etmiş. Annem çok sıcak bir günde fenalaşmış, yalnız başına geri dönmek zorunda kalmış ve sonunda hayatını kaybetmiş.” dedi.

UÇURUMDAN DÜŞMÜŞ HALDE BULUNDU

Rees’in cansız bedeni ertesi gün, adadaki yürüyüş rotasından yaklaşık 50 metre uzaklıkta, bir uçurum ya da yamaçtan düşmüş halde bulundu.

Queensland polisi, ölümün “şüpheli olmadığını” ve olayın soruşturulacağını açıkladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Coral Expeditions CEO’su Mark Fifield, olayla ilgili soruşturmalara tam iş birliği yaptıklarını belirterek, “Rees ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Bu trajik olayın yaşanmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz.” dedi.



Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu (AMSA), Rees’in neden gemiye biniş sırasında fark edilmediğini araştırıyor. Olay aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kurumu tarafından da inceleniyor.

AKŞAM YEMEĞİNE GELMEYİNCE FARK EDİLDİ

Gazete haberine göre, yaşlı yolcunun eksik olduğu, akşam yemeğinde görülmemesi üzerine fark edildi. Gemi, ertesi sabah erken saatlerde Lizard Adası’na geri döndü.

Bu trajedi, Avustralya’nın turizm güvenliği standartlarını yeniden gündeme getirdi.

1998 yılında Amerikalı Tom ve Eileen Lonergan çifti, dalış turu sırasında okyanusta unutulmuş, mürettebat iki gün sonra eksik olduklarını fark etmişti. Çiftin cesetleri hiçbir zaman bulunamadı.