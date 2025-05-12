Kuaför salonunda dehşet: 13 kadın birden zehirlendi!
İran'ın İsfahan kentindeki bir kuaför salonunda 13 kadın jeneratörden salınan karbondioksit gazı yüzünden hastanelik oldu.
İran'ın İsfahan kentinde, kuförde bulunan jeneratörden salınan karbondioksit gazı 13 kadını zehirledi.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan İsfahan Acil Durumlar Merkezi Sözcüsü Abbas Abdi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Abdi, "İsfahan'ın Mirza Tahir Caddesi'ndeki bir kadın kuaför salonunda jeneratörün çalıştırılması sonucu 13 kadın gazdan zehirlendi." dedi.
İranlı yetkili, zehirlenen kadınların tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
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