Küba halkının yüzde 68'i elektriksiz

Küba'da yakıt sıkıntısı ve enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle nüfusun yüzde 68'inin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Elektrik Birliği (UNE), Küba'da faaliyet gösteren 16 termik santralden 8'inin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını açıkladı. Bu nedenle ülke genelinde günlük 20 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülke genelinde enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığı vurgulanan açıklamada, bu oranın ülke tarihindeki en yüksek kesinti seviyesi olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Basına göre elektrik kesintilerinin başlıca nedenleri arasında, ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan santrallerde yaşanan arızalar ile ABD'nin yol açtığı petrol ambargosu gösteriliyor.

