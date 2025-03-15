Küba karanlığa gömüldü: Ulusal şebekede çöküş

Küba'da elektrik sıkıntısı devam ediyor.

Ulusal elektrik şebekesinin çökmesi sonucu ülkenin büyük bölümü karanlığa gömüldü.

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Havana'daki Diezmero trafo merkezinde yerel saatle 20.15 civarında arıza meydana geldiği ifade edildi.

Arızanın başkent de dahil olmak üzere 10 milyon nüfuslu Karayipler ülkesinin batısında elektrik kesintisi yaşandığını ve ulusal elektrik sisteminin çöktüğü belirtildi. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda.

Elektrik santrallerinde, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl kriz yaşanırken, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında da yaygın elektrik kesintileri meydana gelmişti.