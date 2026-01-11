Küba liderinden "Bize kimse ne yapacağımızı dikte edemez" çıkışı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ülkesine yöneltilen suçlamaların ve saldırıların arkasında, halkın kendi siyasal modelini egemen iradesiyle seçmiş olmasını kabullenemeyen çevrelerin bulunduğunu vurguladı.

“ÖFKE HASTALIĞINA TUTULMUŞ ÇEVRELER”

Ülkesine saldıranların “halkın kendi siyasal modelini egemen iradesiyle seçmiş olmasını hazmedemeyen, öfke hastalığına tutulmuş çevreler” olarak nitelendiren Küba lideri, “Devrimi, maruz kaldığımız ağır ekonomik yoksunlukların sorumlusu ilan edenler ise utançlarından susmalıdır. Çünkü onlar da çok iyi bilmektedir ve bunu açıkça kabul etmektedirler ki, bu koşulların gerçek nedeni ABD’nin altmış yılı aşkın süredir Küba’ya uyguladığı ve bugün daha da ağırlaştırmakla tehdit ettiği acımasız, boğucu yaptırımlardır” açıklamasında bulundu.

Diaz-Canel ayrıca, Küba'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ulus olduğunu vurgulayarak, “Bize kimse ne yapacağımızı dikte edemez” ifadelerini kullandı.

Küba'nın hiçbir ülkeye saldırmadığını, aksine 66 yıldır ABD saldırısına uğradığını söyleyen Küba lideri, ülkesinin “kanının son damlasına kadar savunmaya hazır” olduğunu belirtti.