Küba'da 10 milyon kişi yine karanlıkta

ABD'nin ağır ablukasının yıllardır sürdüğü Küba'da yakıt sıkıntısı ve enerji santrallerindeki arızalarla birlikte ulusal elektrik şebekesi yine çöktü.

Yetkililerin açıklamasına göre 10 milyon nüfuslu ülkenin elektrik şebekesi , ABD’nin uyguladığı petrol ablukası nedeniyle bir hafta içinde ikinci defa tamamen devre dışı kaldı. Devlet elektrik kurumu Union Electrica, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ulusal elektrik enerjisi sistemi tamamen devre dışı kaldı. Gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz.” açıklaması yaptı.

BİR AYDA ÜÇÜNCÜ KESİNTİ

Bu, bu ay yaşanan üçüncü büyük elektrik kesintisi oldu. 4 Mart’ta büyük bir termik santralin arızalanmasıyla sistemin büyük bölümü devre dışı kalmıştı. Elektrik şebekesi ayrıca hafta başında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından nedeni açıklanmayan bir şekilde tamamen çökmüştü.

TRUMP AMBARGOYU AĞIRLAŞTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Karakas'a düzenlenen operasyonla kaçırılmasının ardından Karayipler’deki ada ülkesine yönelik petrol ablukasını daha da sıkılaştırmıştı. Venezuela, Küba’nın en önemli destekçilerinden biri olarak uygun koşullarda petrol sağlıyordu. O tarihten bu yana Trump, Venezuela’nın Küba’ya petrol ihracatını keserken, Küba’ya petrol satan diğer ülkelere de cezai tarifeler uygulamakla tehdit etti.

Bunun üzerine Küba’nın Venezuela ile birlikte en önemli petrol tedarikçilerinden biri olan Meksika da petrol sevkiyatlarını durdurdu, ancak insani yardım sağlamayı sürdürdü.

ABD ve İsrail’in İran’la yürüttüğü savaş nedeniyle küresel petrol fiyatları yükselirken, ABD Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdı. Ancak bu kararda Küba, Kuzey Kore ve Kırım ile ilgili işlemleri özellikle kapsam dışında tuttu.