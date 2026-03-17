Küba'da 6 büyüklüğünde deprem. Elektrik şebekesi tamamen çöktü

Küba ’da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sarsıntı ülkenin farklı bölgelerinde hissedildi.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ TAMAMEN ÇÖKTÜ

Depremden bir gün önce ise Küba genelinde elektrik şebekesi tamamen çöktü. Devlet enerji operatörü, ülke çapında yaşanan kesintinin son yıllardaki en büyük elektrik krizi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, şebekenin çökmesine neden olan teknik bir arıza tespit edilmediğini belirtirken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

ABD YAPTIRIMLARI VE YAKIT KRİZİ

Küba yönetimi, enerji krizinin temelinde ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ve petrol akışının kesilmesi olduğunu savunuyor. Ülke, elektrik üretimi için büyük ölçüde petrole bağımlı.

Son aylarda yakıt tedarikinin durmasıyla birlikte elektrik kesintileri sıklaştı, sağlık hizmetlerinde aksama yaşandı ve turizm sektörü darbe aldı.

Karaborsada yakıt fiyatları litre başına 9 dolara kadar yükselirken, bir aracın deposunu doldurmanın maliyeti ortalama bir Kübalının yıllık gelirini aşıyor.

UÇUŞLAR İPTAL, İNTERNET ÇÖKTÜ

Yakıt sıkıntısı havacılığı da vurdu. Birçok uluslararası havayolu şirketi Küba uçuşlarını askıya aldı.

Ayrıca internet trafiğinde ciddi düşüş yaşandı. Son verilere göre ülke genelinde internet kullanımı normal seviyenin üçte birine kadar geriledi.

ABD İLE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın “derin bir kriz içinde” olduğunu söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin ülkeye yönelik olası adımlarına ilişkin “Küba’yı almak bir onur olur” ifadelerini kullandı.

Küba ise bu söylemleri reddederek Washington’a baskıyı azaltma çağrısı yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, son üç aydır ülkeye petrol sevkiyatı yapılmadığını açıkladı. “Bu durum halk arasında büyük bir kaygıya yol açıyor.” diyen Diaz-Canel, enerji krizinin etkilerinin giderek ağırlaştığını vurguladı.