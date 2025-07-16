“Küba’da dilenci yok” diyen bakan istifa etti

Güney Amerika ülkesi Küba’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marta Elena Feitó-Cabrera, bir meclis oturumu sırasında ülkesinde dilencilerin olmadığını söylemesinin ardından isitfa etmek zorunda kaldı.



BBC’nin haberine göre, Feitó-Cabrera, mecliste yaptığı konuşmada, Küba’da “dilenci” diye bir şey olmadığını, insanların her yerde çöp karıştırdığını ve insanların bunu yapmayı “kolay para” kazanmak için seçtiklerini iddia etti. Bakanın bu açıklamaları ise hem ülkedeki hem yurtdışındaki Küba vatandaşlarının tepkisiyle karşılandı. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in de tepki göstermesinin ardından Feitó-Cabrera görevinden istifa etti.



“KOLAY PARA” SUÇLAMASI



Büyük bir ekonomik kriz ve ABD’nin uyguladığı geniş çaplı ambargonun da etkisiyle Küba’daki yoksulluk seviyesi ve gıda kıtlığı kötüleşmeye devam ediyor.



Feitó-Cabrera, bu hafta Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, “Küba’da hiç dilenci yok. Kolay para kazanmak için dilenci gibi davranan insanlar var” dedi. Çöpleri karıştıran insanları da suçlayan Kübalı bakan, bu kişilerin “geri dönüşüm hizmetlerinin yasadışı katılımcıları olduğunu” ileri sürdü.



Bu ifadelerin ardından bir dizi Kübalı aktivist ve aydın, bir mektup kaleme alarak Feitó-Cabrera’nın görevden alınmasını talep etti, ifadelerinin “Küba halkına hakaret olduğunu” vurguladı.



Küba Devlet Başkanı da meclis oturumu sırasında ismini vermeden Feitó-Cabrera’yı eleştirdi, “lütufkar olmadan” ve halkın “gerçeklerinden kopuk bir şekilde” liderlik edilemeyeceğine dikkat çekti.



“BAKAN KILIĞINDA İNSANLAR VAR”



Kübalı ekonomist Pedro Monreal de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ülkesinde “bakan kılığında insanların” olduğunu söyledi.



Feitó-Cabrera’nın istifası Küba Komünist Partisi ve hükümet tarafından kabul edildi.



BBC’nin haberinde, her ne kadar Küba hükümeti dilencilik yapan kişilerin sayısına dair resmi verileri açıklamasa da adadaki dilenci artışının pek çok Kübalı nezdinde aşikar olduğu yorumuna yer verildi.

