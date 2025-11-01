Küba'da eski ekonomi bakanına casusluk suçlaması

Küba Başsavcılığı, ülkenin eski Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil’i casusluk ve yolsuzluk, zimmet, rüşvet ile vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere bir dizi suçla suçladı.

61 yaşındaki Gil, 2019’dan Şubat 2024’e kadar ekonomi bakanı olarak görev yapmış, ardından görevden alınmıştı.

Yetkililer o dönemde, “ciddi hatalar işlediği” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamış ancak ayrıntı vermemişti.

EKONOMİK FAALİYETLERE ZARAR VEREN EYLEMLER



Başsavcılık yaptığı açıklamada, Gil ve kimlikleri açıklanmayan diğer sanıkların “casusluk suçları” ve “ekonomik faaliyete zarar veren eylemler” nedeniyle yargılanmalarını talep ettiğini duyurdu.



Açıklamada ayrıca “zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçakçılığı, nüfuz ticareti, kara para aklama, gizli belge koruma kurallarının ihlali ile resmi evrak veya eşyaların hırsızlığı ve tahribatı” gibi suçlamalar da yer aldı.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ



Gil’in casusluk faaliyetlerinden kimin yararlanmış olabileceğine dair bilgi paylaşılmadı.



Başsavcılık, “Sanıklar hakkında işlenen fiillere göre değişen hapis cezaları talep edilmiştir.” ifadesini kullanırken, dava tarihine ilişkin bilgi vermedi.