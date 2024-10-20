Küba'da milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

Küba'nın Matanzas kentindeki Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nde 18 Ekim’de meydana gelen arıza, milyonlarca Kübalıyı elektriksiz bıraktı.

Yetkililer, çalışmalarının ardından başta başkent Havana olmak üzere bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Ülkenin yüzde 80’ine henüz elektrik verilemediğini söyleyen yetkililer, 30 saatten fazla süredir bazı kentlerde kesintinin devam ettiğini bildirdi.