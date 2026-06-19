Küba'da tarihi dönüşüm. ABD baskısı reform getirdi, özel sektörün önü açıldı

Washington'ın artan baskısı Küba'da reform getirdi. Küba Ulusal Meclisi, 175'ten fazla reformu oybirliğiyle kabul etti.

Değişiklikler, Fidel Castro'nun 1959 devriminden bu yana Küba'daki sosyalist ekonomik sistemdeki en büyük dönüşüm olarak görülüyor. Reformlar ada ülkesinde özel bankacılık ve emlak sektörlerinin önünü açıyor.

Yeni dönemde kamu malları özelleştirilebilecek, bu varlıkların Küba vatandaşlarının yanı sıra yabancılara satılması da mümkün olacak.

KÜBA LİDERİNDEN ABD İLE NORMALLEŞME SİNYALİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel milletvekilerine "sosyalizme inancınızı kaybetmeyin" dedi.

Canel, ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır oldukları sinyali de vererek, “Küba halklarımızın çıkarına olacak medeni ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiye her an hazır. Gösterdiğimiz saygının aynısını gösterek buradan gireceklere kapımız daima açık.” ifadelerini kullandı.

ABD'NİN PETROL ABLUKASI

Havana yönetimi, ABD'nin petrol ablukası sebebiyle hayli zor günler geçiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef seçebileceklerine dair açıklamalarda bulunmuş, CIA direktörü, geçen ay Havana'da Kübalı mevkidaşıyla bir araya gelmişti.

ABD, ekonomik ve güvenlik konularında “ancak temel değişiklikler yapması halinde” Küba hükümetiyle ciddi bir şekilde işbirliğine gidebileceğini bildirmişti.