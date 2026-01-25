Küba'dan ABD tehdidine tatbikatlı cevap

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde geçen hafta yer alan haberdeki iddiaya göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkoyulma operasyonunun ardından Washington, Küba’da benzer bir süreci hayata geçirmeyi planlıyor.



ABD'nin tehdidinin ardından başkent Havana'da Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in de izlediği bir askeri tatbikat düzenlendi.



Devlet Başkanı Canel'e üniversite öğrencileri de eşlik etti. Askerlere hitap eden Miguel Diaz Canel, ülkenin yüksek hazırlık seviyesinin, olası bir saldırıyı caydırmanın temel unsuru olduğunu vurguladı.



ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ocak’ta yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Küba’ya artık petrol ya da para gönderilmeyeceğini belirterek, Havana yönetimine “çok geç olmadan anlaşma yapma” çağrısında bulunmuştu.

“KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVUNMAYA HAZIRIZ”



Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, X hesabından yaptığı açıklamada ülkesine saldıranların “halkın kendi siyasal modelini egemen iradesiyle seçmiş olmasını hazmedemeyen, öfke hastalığına tutulmuş çevreler” olarak nitelendirmişti. Küba lideri, “Devrimi, maruz kaldığımız ağır ekonomik yoksunlukların sorumlusu ilan edenler ise utançlarından susmalıdır. Çünkü onlar da çok iyi bilmektedir ve bunu açıkça kabul etmektedirler ki, bu koşulların gerçek nedeni ABD’nin altmış yılı aşkın süredir Küba’ya uyguladığı ve bugün daha da ağırlaştırmakla tehdit ettiği acımasız, boğucu yaptırımlardır” demişti.

Diaz-Canel ayrıca, Küba'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ulus olduğunu vurgulayarak, “Bize kimse ne yapacağımızı dikte edemez” ifadelerini kullanmıştı. Küba'nın hiçbir ülkeye saldırmadığını, aksine 66 yıldır ABD saldırısına uğradığını söyleyen Küba lideri, ülkesinin “kanının son damlasına kadar savunmaya hazır” olduğunu belirtti.