Küba’dan ABD’ye sert uyarı. “Kırılmaz direnişle karşılaşırsınız”

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin ülkeye yönelik baskılarını artırdığı bir dönemde sert bir açıklama yaptı.

Diaz-Canel, “En kötü senaryoda bile Küba’nın bir garantisi var. Herhangi bir dış saldırgan kırılmaz bir direnişle karşılaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN SİYASİ VE EKONOMİK BASKI

Washington yönetimi, yaklaşık 70 yıldır devam eden Küba ile gerilimi sona erdirmek amacıyla baskıyı artırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba’nın sürgündeki vatandaşlara yatırım ve işletme sahibi olma hakkı tanıyan yeni kararını yetersiz buldu. Rubio, “Bu adım yeterince kapsamlı değil, durumu düzeltmeyecek. Büyük kararlar almaları gerekiyor.” dedi.

TRUMP: “KÜBA’YI ALACAĞIM”

ABD Başkanı Donald Trump ise daha sert ifadeler kullandı. Trump, yakın zamanda Küba’ya yönelik adım atacaklarını belirterek, “Küba’yı alacağım. Onu özgürleştirir miyim, alır mıyım… Gerçek şu ki istediğim her şeyi yapabilirim.” dedi.

Trump ayrıca Küba’nın şu anda “çok zayıf bir ülke” olduğunu savundu.

HAVANA: SİYASİ SİSTEM MÜZAKERE KONUSU DEĞİL

Küba yönetimi ise ABD ile görüşmelere açık olduğunu ancak siyasi sistemin tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

Küba’nın Washington’daki misyon şef yardımcısı Tanieris Dieguez, “Siyasi sistemimiz, anayasal modelimiz müzakerelerin parçası olmayacak.” dedi. Dieguez, tek taleplerinin egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına saygı olduğunu belirtti.

ELEKTRİK KRİZİ VE EKONOMİK ÇÖKÜŞ DERİNLEŞİYOR

Ülkede pazartesi günü yaşanan elektrik kesintisi, ekonomik krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Salı sabahı itibarıyla elektriğin üçte ikisi yeniden sağlanırken, başkent Havana’nın yalnızca yüzde 45’ine enerji verilebildi. Küba’da bazı bölgelerde günlük 20 saate varan kesintiler yaşanırken, yakıt eksikliği enerji üretimini ciddi şekilde kısıtlıyor.

TURİZM DARBE ALDI, HALK ENDİŞELİ

Küba ekonomisi, Venezuela’daki yönetim değişikliğinin ardından ağır bir darbe aldı.

ABD’nin fiili petrol ambargosu nedeniyle 9 Ocak’tan bu yana ülkeye petrol girişi yapılmadı. Bu durum enerji sektörünü zayıflatırken, uçuşların azaltılması turizm gelirlerini de düşürdü.

Elektrik kesintileri halkın günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor. 64 yaşındaki emekli Olga Suarez, “En büyük korkumuz kesintinin uzaması ve buzdolabındaki azıcık yiyeceği de kaybetmek. Ama buna alıştık, çoğu zaman elektriksiz yatıp kalkıyoruz.” dedi.