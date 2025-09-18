Küba'dan ABD'ye tepki: "Venezuela'nın koşulsuz yanındayız"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırarak Venezuela’ya yönelik operasyonlar düzenlemesini sert şekilde eleştirdi ve BM’yi bölgedeki olası bir savaşı önlemeye çağırdı.

Rodríguez, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ulusal güvenlik gerekçesiyle saldırganlık için kullandığını “basit ve saçma bir bahane” olarak nitelendirdi.



ABD ile Küba’nın en önemli siyasi ve ekonomik müttefiki Venezuela arasındaki gerilim, Washington’un Karayipler’de Venezuelalı üç tekneyi, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurmasının ardından tırmandı.



Rodríguez, son 32 yıldır BM Genel Kurulu’nun ABD’ye yönelik Küba’ya uygulanan ambargoların kaldırılması çağrısını oybirliğiyle desteklediğini hatırlattı. Ancak bakan, bu yılın uluslararası bağlamını artan tek taraflılık ve ABD’nin Küba dahil hemen tüm ülkelere karşı agresif politikalarının güçlenmesi ile karakterize ettiğini belirtti.



Rodríguez ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’yı Teröre Sponsor Ülkeler listesine yeniden alması, mali ve seyahat kısıtlamalarını artırması ve Kübalı doktorları ağırlayan üçüncü ülke vatandaşlarını hedef alan yaptırımlar uygulamasının, Küba’yı on yılların en ağır ekonomik krizine sürüklediğini vurguladı.