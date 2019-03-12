Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın maruz kaldığı elektrik kesintilerinin bir "sabotaj" olduğunu belirtti.



Elektrik kesintilerinin arkasında ABD yönetiminin olduğunu ima eden Canel, ABD'nin insani yardım söylemlerini "alaycı" bulduğunu ifade etti.



Canel, ABD'nin, Venezuela halkını en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakarak bir savaş yürüttüğünü belirterek, "Küba, Venezuela'daki elektrik sistemine yönelik terörist sabotajı kınıyor." ifadesini kullandı.



VENEZUELA'DA ELEKTRİR KESİNTİSİ



Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.



Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.



Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.