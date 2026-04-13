Küba'dan Trump'a rest: Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz

Ağırlaşan ambargo nedeniyle ulusal enerji altyapısı çöken ve zor günler yaşayan Küba 'dan ABD Başkanı Donald Trump 'ın açıklamalarına yanıt geldi.

Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programında konuşan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD'nin Küba'yı işgal etmesi için hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını söyledi. Canel, olası ABD işgaline değinerek, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." ifadesini kullandı.

Kübalıların vatanını ne pahasına olursa olsun savunacağını dile getiren Canel, "Vakti geldiğinde ABD'nin, Küba'ya karşı bir askeri saldırı başlatması, cerrahi bir operasyon yürütmesi ya da bir devlet başkanını kaçırması için hiçbir gerekçesi olacağına inanmıyorum. Çünkü ulusal marşımızda da dendiği gibi, vatan için ölmek, yaşamak demektir." diye konuştu.

“ÖZGÜRLEŞTİRİR MİYİM, ELE Mİ GEÇİRİRİM…”

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Havana yönetimini sık sık tehdit eden Donald Trump "Küba… güzel bir ada. Havası harika. Küba’yı almak benim için bir onur olacak. Onu özgürleştirir miyim, ele mi geçiririm… Ama isterseniz gerçeği söyleyeyim: Onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum.” demişti.

Havana hükümeti, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.