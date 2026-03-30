Küba'ya yardım Rusya'dan geldi. Trump "benim için sorun değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Küba'ya hem esneklik hem de tehdit geldi. Fiili olarak abluka uygulanan ve enerji krizi yaşayan Küba'ya giden 730 bin varil ham petrol taşıyan Rus tankeri Anatoly Kolodkin'in Küba'ya ulaşmasına ABD Başkanı izin verdi. Trump, "Bir ülke şu anda Küba'ya petrol göndermek istiyorsa, bu Rusya olsun ya da olmasın benim için sorun değil" diyerek önceki sert tutumunun zıttı bir görüntü verdi.

ABD yaptırımları altındaki tankerin rotasını değiştirmemesi halinde Küba'nın Matanzas limanına boşaltım yapması beklenirken, New York Times, ABD'nin Rusya ile denizde bir çatışma riskinden kaçınmak amacıyla bu sevkiyata göz yummuş olabileceğini öne sürdü.

Enerji krizinin giderek kötüleştiği Küba'da Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, son üç aydır hiçbir petrol ithalatı yapılmadığını, bu durumun benzini karneyle vermeye ve ülke genelinde elektrik kesintilerine yol açtığını açıkladı.

Küba, müttefiki ve tedarikçisi olan Venezuela'da ise eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD güçleri tarafından alıkonulmasıyla en önemli petrol kaynağını kaybetmişti. Trump yönetimi o tarihten bu yana Küba'ya petrol gönderen ülkelere gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunurken, mevcut abluka nedeniyle toplu taşıma hizmetleri azalmış ve bazı havayolları Küba uçuşlarını askıya alarak ülke ekonomisine ağır darbe vurmuştu.

Uzmanlar, Rus gemisindeki ham petrolün yaklaşık 250 bin varil dizele dönüştürülebileceğini ve bunun Küba'nın 12 günlük talebini karşılamaya ancak yeteceğini belirtti.

ABD'nin tankere Küba karasularına girmeden önce müdahale etmemesi dikkat çekerken geminin Küba sularına girmesi halinde durdurulmasının imkansız olduğu belirtildi. Gemi takip servisleri, Anatoly Kolodkin adlı tankerin mevcut rotasını koruduğunu teyit ederken, bu sevkiyatın yakıt yetersizliği nedeniyle acil durum önlemleri alan Havana hükümetine hayati bir destek sağlayacağı öngörülüyor.

Trump’ın neden bu sevkiyata izin verdiği henüz netleşmese de, bu durumun Rusya ile açık bir gerilimi önleme amacı taşıdığı düşünülüyor. Yakıt fiyatlarının İran Savaşı nedeniyle yükselmesi, ambargo ve abluka nedeniyle yaşanan enerji kriziyle birlikte günlük yaşamın durma noktasına geldiği Küba'da, Rus petrolünün gelişiyle birlikte benzin istasyonlarındaki kuyrukların ve enerji krizinin yarattığı baskının geçici olarak hafiflemesi bekleniyor.