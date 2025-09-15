Kudüs'te kritik görüşme: ABD'li bakandan Netanyahu'ya Gazze sözü

İsrail ordusu, Gazze Şehri'ni işgal planı kapsamında saldırılarını artırırken ve Doha'daki bombardımanın yankıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e gitti.

Rubio, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanayahu ile bir araya geldi.



Netanyahu, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İsrail ve Amerika'nın birbirinden daha iyi müttefikleri yoktur" dedi ve Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost olduğunu söyledi.

İsrail başbakanı, Hamas kadrolarının bulunduğu her yerde saldırı düzenleyeceklerinin sinyalini verdi.



NETANYAHU: DOHA'DAKİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUZ



Rubio'nun ziyaretinin "açık bir mesaj" olduğunu söyleyen Netanyahu, şöyle konuştu: "Amerika terör karşısında İsrail'in yanında duruyor. Ülkelerimizi korumak için büyük bir güçle, beraber hareket etmeye devam edeceğiz."



İsrail Başbakanı, Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırı için tüm sorumluluğu kabul ettiklerini de dile getirdi.

RUBIO'NUN HEDEFİNDE İRAN VE HAMAS VARDI



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gündemine ilk olarak Tahran'ı aldı. İran tehdidinin İsrail'in ötesinde Körfez'e ve hatta Avrupa'ya uzandığını öne sürdü.



Rubio, "Hamas etkisiz hale getirilmeli ve rehineler acilen dönmeli" dedi.



ABD'nin İran üzerinde, yön değiştirene kadar maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini söyleyen Rubio, "Hamas, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit edebilecek silahlı bir unsur olarak varlığını sonlandırmalı" ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN "GAZZE'DEKİ HEDEFLERİNE" SARSILMAZ DESTEK



ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki hedefleri için "sarsılmaz destek" sözü verdi. Ayrıca "Filistin devletini tanıma hamleleri, bizi bir Filistin devletine yaklaştırmayacak" diye ekledi.



ABD'nin en sıkı Ortadoğu müttefiki Katar'la ilgili de yorum yapan Rubio, İsrail'in Doha'ya saldırısından önce ve sonra ABD'nin Körfez müttefikleri ile iletişim halinde olduklarını vurguladı. Ayrıca "ABD, Gazze'de yapıcı bir rol oynaması için Katar'ı cesaretlendirmeye devam edecek" diye konuştu.



Washington Post'un bildirdiğine göre ABD'li bakan, yarın da Katar'ı ziyaret edecek.