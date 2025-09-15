Kudüs'te kritik görüşme: ABD'li bakandan Netanyahu'ya Gazze sözü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kudüs'te Netanyahu ile görüştü. Netanyahu, "ABD'nin İsrail'den daha büyük dostu yok" derken Rubio, İsrail'in Gazze'deki "hedefleri" için sarsılmaz destek sözü verdi.
İsrail ordusu, Gazze Şehri'ni işgal planı kapsamında saldırılarını artırırken ve Doha'daki bombardımanın yankıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e gitti.
Rubio, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanayahu ile bir araya geldi.
Netanyahu, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İsrail ve Amerika'nın birbirinden daha iyi müttefikleri yoktur" dedi ve Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost olduğunu söyledi.
İsrail başbakanı, Hamas kadrolarının bulunduğu her yerde saldırı düzenleyeceklerinin sinyalini verdi.
NETANYAHU: DOHA'DAKİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUZ
Rubio'nun ziyaretinin "açık bir mesaj" olduğunu söyleyen Netanyahu, şöyle konuştu: "Amerika terör karşısında İsrail'in yanında duruyor. Ülkelerimizi korumak için büyük bir güçle, beraber hareket etmeye devam edeceğiz."
İsrail Başbakanı, Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırı için tüm sorumluluğu kabul ettiklerini de dile getirdi.
RUBIO'NUN HEDEFİNDE İRAN VE HAMAS VARDI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gündemine ilk olarak Tahran'ı aldı. İran tehdidinin İsrail'in ötesinde Körfez'e ve hatta Avrupa'ya uzandığını öne sürdü.
Rubio, "Hamas etkisiz hale getirilmeli ve rehineler acilen dönmeli" dedi.
ABD'nin İran üzerinde, yön değiştirene kadar maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini söyleyen Rubio, "Hamas, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit edebilecek silahlı bir unsur olarak varlığını sonlandırmalı" ifadesini kullandı.
İSRAİL'İN "GAZZE'DEKİ HEDEFLERİNE" SARSILMAZ DESTEK
ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki hedefleri için "sarsılmaz destek" sözü verdi. Ayrıca "Filistin devletini tanıma hamleleri, bizi bir Filistin devletine yaklaştırmayacak" diye ekledi.
ABD'nin en sıkı Ortadoğu müttefiki Katar'la ilgili de yorum yapan Rubio, İsrail'in Doha'ya saldırısından önce ve sonra ABD'nin Körfez müttefikleri ile iletişim halinde olduklarını vurguladı. Ayrıca "ABD, Gazze'de yapıcı bir rol oynaması için Katar'ı cesaretlendirmeye devam edecek" diye konuştu.
Washington Post'un bildirdiğine göre ABD'li bakan, yarın da Katar'ı ziyaret edecek.
GAZZE'DE NELER OLUYOR?
İsrail, Hamas'ın son kalesi olduğunu iddia ettiği Gazze Şehri'ni ele geçirmek amacıyla kente saldırılarını yoğunlaştırdı.
Şehirde tahliye emirleri yayınlayan İsrail ordusu, on binlerce Filistinli'nin bir kez yerinden edilmesine neden oldu.
İsrail ordusu kentin doğusunda üç mahalleyi yerle bir ederken, birçok Filistinli sivilin sığındığı kentin merkezine ve batı bölgelerine doğru ilerliyor.
Ancak buradaki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyinde yeterli alan ve güvenliğe erişemedikleri için evlerini terk etmeyi reddediyor.
KATAR SALDIRISI MÜZAKERELERİ TIKADI
İsrail 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da toplantı halinde olan Hamas liderliğinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.
Hamas'ın üst kadrosu saldırıdan kurtuldu ancak 5 üyesinin öldüğü açı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin Netanyahu'ya "Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.
Saldırı, Gazze'de ateşkese ve rehinelerin serbest bırakılmasına dair müzakereleri çıkmaza soktu.
Katar, atılacak adımları görüşmek üzere bugün acil bir Arap-İslam zirvesine ev sahipliği yapacak.