Kuduz salgını 3 can aldı: Kapı kapı gezip sağlık kontrolü yapacaklar

Hindistan'ın kuzeydoğusunda görülen kuduz salgını nedeniyle en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan medyasındaki haberlere göre yüzlerce kişi de salgından etkilendi.

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için belirli alanlarda kısıtlama uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Salgının, Churachandpur Alt Bölgesi'ndeki New Zoveng Köyü'nün birincil sıcak nokta olarak belirlendiği belirli alt bölümlerde yoğunlaştığı belirtildi. Köy, derhal geçerli olmak üzere “Kontrol Bölgesi” ilan edildi.

Bölge Sulh Hakimi Dharun Kumar S, kuduzun yayılmasını önlemek için alınacak tedbirleri özetleyen resmi bir bildirim yayınladı.

Evcil hayvanların ve sahipsiz köpeklerin Yeni Zoveng Köyü içinde ve dışında dolaşımı yasaklandı.

Hem evcil hem de sahipsiz tüm köpeklerin, Bölge Veteriner Dairesi'nin gözetimi altında kuduza karşı aşılanacağı bildirildi.

Bölge Veteriner Dairesi'nin, köy sakinleri ve hayvanlar için kapı kapı sağlık denetimi yapacağı aktarıldı.

Ayrıca evcil köpeklerin ve diğer hayvanların satışına ve nakline, kontrol altına alma süresi boyunca izin verilmeyeceği kaydedildi.

