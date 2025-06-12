Kulaklıkla ve oyun oynayarak öldürmüş: Avusturya'daki okul katliamında yeni ayrıntılar

Avusturya polisi, Graz kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden saldırganla ilgili yeni ayrıntılar paylaştı.

Polis, okulun eski öğrencisi olan 21 yaşındaki saldırganın, saldırı sırasında çevrimiçi atış oyunları oynadığını ve kulaklık taktığını açıkladı.

Steiermark eyaleti Kriminal Soruşturma Bürosu Başkanı Michael Lohnegger, “Son derece içine kapanık bir yaşam sürüyordu, gerçek dünyanın dışında normal yaşamdaki faaliyetlere katılmak istemiyordu, sanal alana çekilmeyi tercih ediyordu” dedi.

Lohnegger, okul öğrencilerinin ve öğretmenlerin neden kurban olduklarının belirsiz olduğunu söyledi.



Kriminal müfettişler 21 yaşındaki adamın muhtemelen içe dönük bir çevrimiçi atış oyunları hayranı olduğunu açıkladı.



Polis, yerel medya tarafından Arthur A. olarak tanımlanan Avusturyalı gencin evinde yaptığı aramada bombalı saldırı planları ve işlevsel olmayan bir bomba buldu.

NE OLMUŞTU?

Avusturyalı yetkililer 21 yaşındaki silahlı saldırganın, ülkenin modern tarihindeki en kötü şiddet olaylarından birini gerçekleştirmesine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Graz kentindeki bir okulda, 10 haziran'da iki sınıfa ateş açan saldırgan 10 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Başbakan Christian Stocker, ülkede 3 günlük yas ilan etti.



Polis, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyan saldırganın tek başına hareket ettiğini açıkladı.Okulun eski öğrencisi olduğu açıklanan saldırganın, katliamın ardından tuvalette kendini vurduğu bildirildi.

