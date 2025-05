Kulenin uçaklarla iletişimi kesildi, acil durum frekansı devreye girdi

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde bulunan havalimanında hava trafik kontrolörleri ile uçakların iletişiminin kesildiği ortaya çıktı. Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) bir yetkili, pazartesi günü ana iletişim hatlarının koptuğunu ama radarın çalışmaya devam ettiğini belirtti.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Denver’deki hava trafik kontrolörlerinin 90 saniye boyunca uçaklarla iletişimleri kesildi. Bunun üzerine yedek frekansları kullanma yoluna gidildi.

FAA’da hava trafik kontrolünden sorumlu direktör Frank McIntosh, dün ABD Temsilciler Meclisi oturumunda yaptığı açıklamada, Denver Uluslararası Havalimanı çevresindeki uçakları yönlendiren kontrol noktasında pazartesi öğleden sonra yaşanan olayın iletişimi etkilediğini ancak radarın durumdan etkilenmediğini belirtti.



Öte yandan, bu, yaklaşık üç hafta içinde yaşanan üçüncü benzer olay oldu. Daha önce de Newark, New Jersey’de kısa süreliğine kule ile uçaklar arasında iletişim kesilmiş, çalışanların “travma iznine” çıkması sonrası uçuşlarda aksamalar olmuştu.



“BU TÜR OLAYLAR SIKLAŞMAYA BAŞLADI”



FAA’dan Denver’da yaşanan son olaya ilişkin yapılan açıklamada, Denver Hava Rota Trafik Kontrol Merkezi’nin yaklaşık 90 saniye boyunca iletişimi kaybettiği, ardından birincil ve ana yedek freksanların da çalışmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, bunun üzerine iletişim kurabilmek için acil durum frekansı kullanıldı.



FAA, “Kontrolörler, pilotlara talimatları iletmek için başka bir frekans kullandı” diyerek durumun operasyonlar üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirtti.



Kaliforniya Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia ise dün yapılan oturumda bu tür kesintilerin daha sık yaşanmaya başladığına dikkat çekerek bunun her seferinde daha endişe verici olduğunu söyledi.



Garcia, “Hava kontrolünde personel ve ekipman sorunları olduğunu biliyoruz. Bu problemlerin bazı durumlarda on yıllarca geriye gittiğini de biliyoruz. Ama bu yine de son derece şok edici bir sistem hatası ve bunlara derhal çözüm bulunması gerekiyor” dedi.