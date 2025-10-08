Kumarın başkenti Makao'da dünyanın ilk tatil hastanesi açıldı

Çin’in özel idari bölgesi olan Makao’da bu hafta, sağlık taraması, ileri düzey görüntüleme ve estetik operasyonlar gibi lüks tıbbi hizmetler sunacak ilk “resort hastanesi” açıldı.

HOLLYWOOD TEMALI HASTANE PROJESİ

Tesis, Hong Kong merkezli Melco Resorts and Entertainment şirketine ait Hollywood temalı Studio City tatil kompleksinde bulunuyor.

Şirketin CEO’su Lawrence Ho, projenin Makao’da sağlık turizmini teşvik etmeyi, istihdam yaratmayı ve sağlık ile eğlenceyi tek çatı altında birleştirmeyi amaçladığını söyledi.



Hastane, Hong Kong merkezli özel sağlık grubu iRad Hospital ortaklığında kuruldu. iRad, özellikle manyetik rezonans (MRI) taramalarıyla tanınıyor.

TURİSTLERİ CEZBEDECEK FIRSAT



Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu konseptin bölgesel ve yabancı ziyaretçileri cezbetmesinin, şehirde daha uzun konaklama ve daha yüksek harcama sağlamasının beklendiği belirtildi.



Makao, 2000’lerin başında kumar pazarını uluslararası operatörlere açmasıyla büyük bir ivme yakalamıştı. Ancak Las Vegas’ı gelir açısından geride bırakmasından bu yana, ekonomisini eğlence sektörü dışına taşıma konusunda zorlanıyor.

MAKAO'NUN ANA GELİR KAYNAĞI



Bugün Makao hükümet gelirlerinin büyük bölümü hala kumar vergilerinden geliyor. Covid-19 pandemisi döneminde kapanan kumarhaneler, şehrin ekonomisini sert biçimde sarsmıştı.



Pandemi sonrası toparlanma sürecinde yetkililer, ekonomiyi kumara bağımlılıktan kurtarmak ve sağlık, teknoloji ve etkinlik endüstrileri gibi alanlarda büyümek için adımlar atıyor.



Küresel sağlık turizmi endüstrisinin on milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştığı ve önümüzdeki on yılda hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.