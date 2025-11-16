Kung fu'nun doğum yerinde "CEO rahip" için tutuklama kararı

Çin'de “CEO rahip” olarak bilinen Shaolin Tapınağı'nın eski başrahibi Şi Yongxin'in tutuklanmasına onay verildi.

Temmuz ayında “son derece kötü” davranışları gerekçesiyle görevinden alınan Şi, din adamlığından da çıkarıldı.

Shaolin Tapınağı'nın bulunduğu Henan eyaletinin merkezindeki yetkililer, Şi'nin "devlet çalışanı olmayan bir kişi olarak zimmete para geçirme, fonları kötüye kullanma ve rüşvet alma" şüphesiyle tutuklanmasını onayladıklarını söyledi.

Çin'de 60 yaşındaki Şi, 1999 yılında başrahip olarak göreve başladı ve sonraki yıllarda Shaolin çalışmalarını ve kültürel bilgisini yurt dışına yaydı. Yurt dışında onlarca şirket kurmasıyla "CEO rahip" olarak tanındı; ancak Budizm'i ticarileştirmesi nedeniyle tepki aldı.

LÜKS ARAÇ FİLOSU VE ÇOCUKLARI

Daha önce eski rahipler tarafından, tapınak tarafından işletilen bir şirketten para zimmetine geçirmek, lüks araç filosu bulundurmak ve birden fazla kadından çocuk sahibi olmakla suçlanmıştı.

Temmuz ayında Pekin'in en üst düzey Budist otoritesi, yeni iddiaların ardından Şi'nin rahiplik belgesinin iptal edildiğini duyurdu. Çin Budist Derneği o dönemde yaptığı açıklamada, "Şi Yongxin'in eylemleri son derece kötü niteliktedir, Budist topluluğunun itibarını ciddi şekilde zedeliyor ve rahiplerin imajını zedeliyor" demişti.

Milattan Sonra (MS) 495 yılında inşa edilen tapınak, Zen Budizmi ve Çin kung fu'sunun doğum yeri olarak biliniyor.