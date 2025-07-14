Kurabiye kutusunda bin 500 tarantula bulundu

Yetkililerin açıklamasına göre, toplam yedi kilogram (15 pound) ağırlığındaki kargo Köln-Bonn Havalimanı’nda yapılan kontrollerde ele geçirildi. Kutunun açılmasıyla yayılan garip koku şüphe uyandırdı.



Plastik tüplere yerleştirilmiş halde bulunan zehirli örümceklerin birçoğu uçuş sırasında telef olurken, hayatta kalanlar profesyonel bakıma alındı.



Gümrük sözcüsü Jens Ahland, "Bu sıra dışı bulgu, en deneyimli memurları bile şaşkına çevirdi.” dedi. Ahland, bazı insanların sırf kar uğruna hayvanlara yaptıklarının endişe verici boyutlarda olduğuna dikkat çekti.



ALICIYA SORUŞTURMA AÇILDI

Paketi teslim almak isteyen kişi hakkında, vergi ve beyannameleri eksik yerine getirdiği için soruşturma başlatıldı.



Aynı havalimanında 2020 yılında da Meksika’dan gelen oyuncak, şekerleme ve bebeklerin içine gizlenmiş 16 canlı ve 10 ölü sürüngen ele geçirilmişti.