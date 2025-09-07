Kuraklık vurdu: Urumiye Gölü tamamen kurudu

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün tamamen kuruduğu belirtildi.



İran medyasında yayınlanan uydu görüntülerinde göle dair hiçbir iz görülmüyor.



İranlı yetkililer, kuraklıktan kaynaklanan soruna çözüm bulunamaması halinde Urumiye Gölü'nün yaz sonuna doğru tamamen kuruyacağı uyarısında bulunuyordu. Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı ​​​​​​​Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.



Gölü yeniden canlandırmak, Hasan Ruhani başta olmak üzere göreve gelen Cumhurbaşkanlarının seçim vaatlerinden biriydi.



Tahran yönetimi, gölü eski haline getirmek için 6 milyar dolarlık bütçeyle ülkenin en büyük çevre projesini başlatsa da ülkede devam eden kuraklık nedeniyle istenen sonuca ulaşılamadı.

TARIM VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR ZORDA



Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.



Ülkede gölün yeniden canlandırılması talebiyle zaman zaman gösteriler de düzenlenmişti.