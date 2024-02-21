Kuraklıktan etkilenen Somalililere hayvancılık sigortası umut oldu

Rekor bir kuraklık Somali'deki çobanların sahip olduğu sürülerin büyük çoğunluğunu yok etti. Hayvancılık sigortası programı, çobanların üzerindeki mali yükün hafifletilmesine yardımcı oluyor.

Kuraklıktan etkilenen Somalililere hayvancılık sigortası umut oldu

, Doğu Afrika'da milyonlarca insanı aç bırakan son kırk yılın en kötü kuraklığının etkisinden yeni yeni çıkmaya başlıyor.

AFP'ye konuşan çiftçi Abdikarin Abdille, 2020'den beri düzinelerce keçiyi kaybettiğini söyleyerek, "Biz hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Eğer hayvan kuraklık zamanlarında olduğu gibi zayıf düşerse hayvanı sağamazsınız bile. Çünkü beslenecek hiçbir şeyi yoktur" dedi.

binlerce Somaliliyi kıtlığın eşiğine getirdi ve çobanları özellikle ekonomik yıkıma karşı savunmasız bıraktı. Hayvan sürülerini yok etti, aileleri yaşam tarzlarından vazgeçmeye ve şehir merkezlerine göç etmeye zorladı.

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İKLİM FELAKETİ KAYNAKLI KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

Yakın zamanda başlatılan Bankası destekli bir proje olan Endekse Dayalı Hayvancılık Sigortası (IBLI), çobanların iklim felaketleri nedeniyle hayvanlarını kaybetmeleri durumunda ödeme sunarak toplumu kuraklığın etkilerine karşı korumayı amaçlıyor.

Proje kapsamında katılımcılar sürülerinin büyüklüğüyle orantılı bir katkı karşılığında tazminat alıyor.

Abdille, Ağustos 2022'den bu yana programa kaydolan 40 bin Somalili arasında yer alıyor ve 50 dolar ödeme aldı.

Abdille, "Bu para bizim ve hayvanların hayatlarını sürdürmek için faydalı olacak çünkü kuraklık sırasında hayvanlarımızı kurtarmak için bitki örtüsü ve su satın almayı başaracağız" dedi.

Projenin destekçilerinden biri olan Salaam Somali Bank'ın iletişim direktörü Muusa Ali Mahamad, "Ülkede Somalili çobanlara fayda sağlayan böyle bir program ilk kez uygulanıyor" dedi.

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