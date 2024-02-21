Kuraklıktan etkilenen Somalililere hayvancılık sigortası umut oldu

İKLİM FELAKETİ KAYNAKLI KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK



Yakın zamanda başlatılan Dünya Bankası destekli bir proje olan Endekse Dayalı Hayvancılık Sigortası (IBLI), çobanların iklim felaketleri nedeniyle hayvanlarını kaybetmeleri durumunda ödeme sunarak toplumu kuraklığın etkilerine karşı korumayı amaçlıyor.



Proje kapsamında katılımcılar sürülerinin büyüklüğüyle orantılı bir katkı karşılığında tazminat alıyor.



Abdille, Ağustos 2022'den bu yana programa kaydolan 40 bin Somalili arasında yer alıyor ve 50 dolar ödeme aldı.



Abdille, "Bu para bizim ve hayvanların hayatlarını sürdürmek için faydalı olacak çünkü kuraklık sırasında hayvanlarımızı kurtarmak için bitki örtüsü ve su satın almayı başaracağız" dedi.



Projenin destekçilerinden biri olan Salaam Somali Bank'ın iletişim direktörü Muusa Ali Mahamad, "Ülkede Somalili çobanlara fayda sağlayan böyle bir program ilk kez uygulanıyor" dedi.

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