Kurbağa embriyosu kaçakçılığı: Harvardlı bilim insanını zor günler bekliyor

Harvard Üniversitesi'nde kurbağa embriyolarını ABD'ye kaçırmakla suçlanan bir araştırmacı, yeni suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Harvard Tıp Fakültesi'nde 2023 yılından bu yana J-1 vizesiyle kanser araştırmaları yürüten bilim insanı Kseniia Petrova, bir kez önemli bir gerçeği gizlemek, bir kez yalan beyanda bulunmak ve bir kez de mal kaçakçılığı yapmakla suçlandı. Petrova ilk olarak 12 mayısta yapılan bir suç duyurusunda kaçakçılıkla suçlanmıştı.

Washington Post gazetesinin bildirdiğine gör Petrova şubat ayında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından gözaltına alındı. Bu ayın başlarında kefaletle serbest bırakılana kadar gözaltında tutuldu ve duruşmayı bekledi.

20 YIL HAPİS VE 250 BİN DOLAR PARA CEZASI ALABİLİR

Petrova, kaçakçılık suçundan hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.

Yalan beyanlarla ilgili yeni suçlamalar ise beş yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla cezalandırılabilir.

VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Mahkeme belgelerine göre Petrova 16 Şubat'ta Paris'teki tatilinden dönerken Boston Logan havaalanında ABD gümrüğü tarafından durduruldu. Harvard'daki amiri için bir paket numune almak üzere Fransa'da kurbağa embriyosu ekleme konusunda uzmanlaşmış bir laboratuvarı ziyaret etmişti.

O zamandan beri “büyük bir hata” olarak nitelendirdiği bir talepte bulundu. Petrov, sorgulandıktan sonra nisan ayında Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, kendisine vizesinin iptal edildiğinin söylendiğini belirtti.

Petrova'nın göçmenlik avukatı Gregory Romanovsky daha önce Washington Post'a yaptığı açıklamada, bu tür bir gümrük ihlalinin olağan sonucunun, tespit edilen eşyaya el konulması, 500 dolara kadar para cezası veya her ikisi olduğunu söyledi.

SAVAŞI ELEŞTİRDİĞİ İÇİN RUSYA'DA TUTUKLANMIŞ

Romanovsky'ye göre Petrova'nın ceza davasına ek olarak, biri Vermont federal mahkemesinde vizesinin iptaline ve bunun sonucunda gözaltına alınmasına itiraz ettiği, diğeri de Rusya'da zulme uğrama korkusu nedeniyle sığınma talebinde bulunduğu sınır dışı edilme davası olmak üzere devam eden iki göçmenlik davası bulunuyor.

Romanovsky daha önce yaptığı açıklamada Petrova'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Ukrayna'daki savaşı eleştirdiği için 2022 yılında Rusya'da tutuklandığını söylemişti.