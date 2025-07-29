Kurbağa zehriyle "arınma ritüeli" yoğun bakımda bitti

Kambo ritüeli olarak bilinen uygulamada, Phyllomedusa bicolor türü kurbağanın kurutulmuş salgısı, ciltte yakılarak açılan yaralara sürülüyor. Kadının bu “detoks” uygulamasına tanıdıkları tarafından teşvik edilerek katıldığı bildirildi.



Ritüel sırasında nöbet, kusma ve bilinç kaybı yaşayan kadın, önce Almanya’daki bir hastaneye, ardından da Polonya’nın batısındaki Poznań kentinde bulunan bir toksikoloji merkezine sevk edildi. Durumunun “ciddi ancak stabil” olduğu belirtildi.

"BİLİNCİ KAPALI VE NÖBET GEÇİREREK GELDİ"

Toksikoloji uzmanı Dr. Eryk Matuszkiewicz, hastanın “bilinci kapalı, iletişim kuramaz halde ve nöbet geçirerek” getirildiğini söyledi. Daha önce de yoğun kusma yaşadığı belirtildi.



Kambo ritüeli, kalp atışlarında hızlanma, tansiyon yükselmesi ve şiddetli kusma gibi ağır fiziksel tepkilere yol açıyor. Destekçileri bu yöntemin vücudu arındırdığını öne sürse de, uzmanlar bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını ve ciddi sağlık riski taşıdığını vurguluyor.



Dr. Matuszkiewicz, “Bu bir tedavi yöntemi değil. Bilim dışı, zararlı bir büyüden ibaret. Zehrin tam olarak vücutta nasıl etki ettiğini bile bilmiyoruz” dedi.

PANZEHİRİ YOK

Kurbağanın savunma amaçlı salgıladığı bu zehrin bilinen bir panzehiri yok. Daha önce benzer ritüeller nedeniyle ölümler yaşandığı biliniyor. 2016 yılında bir başka Polonyalı kadın da aynı uygulama sonrası hayatını kaybetmişti.