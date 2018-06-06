Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) 2018 yılına dair Küresel Barış Endeksi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, 163 ülke ve bölge arasında 149'uncu sırada yer aldı. Düşünce kuruluşunun 12 yıldır açıkladığı raporda Türkiye geçen sene 146'ncı sıradaydı.



Raporda Türkiye'ye "iç ve uluslarası çatışma" kategorisinde 5 üzerinden 3.2 puan verildi. Türkiye'nin "toplum ve güvenlik" kategörisindeki puanı da aynı oldu. Türkiye "askerileşme" bakımından ise 2 puan aldı. Yüksek puanların olumsuz anlam ifade ettiği derecelendirmeye göre, Türkiye en kötü notu "komşu ülkelerle ilişkiler" kategorisinde aldı. Bu kategoride 5 üzerinden 5 alan Türkiye'ye en kötü ikinci not ise 4.5 puan ile "siyasi terör"den geldi.



İLK VE SON SIRA DEĞİŞMEDİ



Raporda ilk sırayı bir kez daha İzlanda aldı. 2008'den bu yana ilk sırada olan İzlanda'yı Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka izledi.



Endeksin son sırasında Suriye yer aldı. Son beş yıldır bu basamakta olan Suriye'yi sırasıyla Afganistan, Güney Sudan, Irak ve Somali takip etti.



Rapora göre 2017'de küresel barış seviyesi bir önceki yıla göre yüzde 0.27 geriye gitti. Raporda, 92 ülkede durumun kötüleştiği, 71 ülkede ise gelişme gözlemlendiği belirtildi.



Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün başkanı Steve Killelea, son 10 yılda küresel olarak kademeli bir düşüş olduğunu ifade etti. Killelea, söz konusu düşüşün ana nedenini "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki çatışmalar ve bu çatışmaların diğer bölgelere yayılan etkileri" olarak tanımladı.



EN BARIŞÇILI AVRUPA



Avrupa dünyadaki en barışçıl bölge olurken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika en az barışçıl bölgeler olarak ön plana çıktı.



Ekonomi ve Barış Enstitüsü, dünya nüfusunun yüzde 99.7'sini kapsayan Küresel Barış Endeksi'nin şu üç alanda yapılan ölçümlerle belirlendiğini belirtiyor:



"Toplumsal güvenlik düzeyi, devam eden iç ve uluslararası çatışmaların boyutu, askerileşme derecesi."



Hükümetler, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve diğer düşünce kuruluşlarının verilerini analiz eden Ekonomi ve Barış Enstitüsü, 2017'deki şiddet olaylarının dünya genelinde ekonomiye maliyetinin 14.8 trilyon dolar olduğunu aktardı. Bu da kişi başına yaklaşık 2 bin dolara tekabül ediyor.

