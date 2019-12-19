Küresel iklim değişikliği göçmen kuşları da etkiledi (Mahsur kaldılar)

Küresel iklim değişikliği, kuşların göç yollarını da tehlikeye attı.  Aşırı sıcak geçen yazın ardından gelen kuraklık ve sert soğuk sebebiyle göçmen kuğular Çin'de mahsur kaldı.

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Göçmen kuşlar, kar örtüsünün kış sonuna kadar yerde kaldığı bölgede yaşam savaşı veriyor.

Kışın hayatta kalmak için güneye uçmaları gereken göçmen kuğular Çin'de mahsur kaldı. 600'den fazla kuğu, Manasi Gölü parkına sığındı. Burada da hayatta kalmaları neredeyse imkansız.

Eksi 20 derece soğukta yiyecek bulamayan göçmen kuşları Uygurlu görevliler mısırla besliyor.

Uygurlu görevliler, içerdiği yüksek protein sayesinde mısırın kuğulara enerji sağlamasını umduklarını belirtiyor. 

Havanın daha da soğuması ve gölün donması durumunda göç edemeyen kuğuların kışı burada geçirmeleri için buzu da kırılmaya başlanacak.

Yetkililer kuğuların hayatta kalabilmeleri için kuğulara günde 400 kilogram mısır verildiğini söylüyor.

Uzmanlar, bu yıl güneye göç edebilseler bile, kuğuların gelecek yıl hayatta kalıp kalamayacaklarının garantisi olmadığına dikkat çekiyor.

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