Küresel ısınma muson yağışlarını artırdı: İnsanlık büyük bir felaketle karşı karşıya

Son yıllarda Hindistan ve Bangladeş’te meydana gelen sel baskınları nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi hastalandı ve çok daha fazlası yerinden oldu. Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, küresel ısınmanın muson yağışlarını şiddetlendirdiğini ortaya koydu. Buna göre, küresel sıcaklıklarda meydana gelen her bir derecelik yükseliş yağışların yüzde beş artmasına neden oluyor. Araştırmacılar, yaklaşık bir buçuk milyar nüfuslu Hindistan başta olmak üzere Güney Asya ülkelerini büyük bir tehlikede olduğu konusunda uyardı. Yoğun yağışlar nedeniyle bu ülkelerde insanların kıtlık, aşırı iklim olayları ve bulaşıcı hastalıklar görüleceği belirtildi.

ntv.com.tr 15.04.2021 - 15:15

Küresel ısınma muson yağışlarını artırdı: İnsanlık büyük bir felaketle karşı karşıya

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Almanya’da yer alan Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü'nün (PIK) yeni araştırmasına göre, küresel ısınma Hindistan'daki muson yağmurlarının değişkenliğini önceden tahmin edilenden daha hızlı artırıyor. Bilim insanları küresel ısınmada meydana gelen  her bir santigrat derecelik yükselişin muson yağmurlarını  yüzde  5 artırdığını söyledi. Öte yandan, Daha fazla yağmur iyi bir şey gibi görünse de, çok fazla yağmurun tarım ürünlerine zarar vererek bir milyar insanı aşkın insanının aç kalmasına neden olabileceği ve ortaya çıkan sel ve iklim olaylarının can kayıplarına ve yüksek ekonomik zarar neden olabileceği belirtildi.  

“ÖNÜMÜZDE DAHA KAOTİK VE DÜZENSİZ BİR GELECEK VAR”

Hindistan'ın tarım sektörü yıllık GSYİH'sinin yaklaşık yüzde  20'sini kapsıyor ve ülkenin refahında "önemli bir rol" oynuyor. Çalışmanın baş yazarlarından biri olan iklim bilimci Anders Levermann'a göre, küresel ısınma kontrol edilmeden bırakılırsa, bölge sakinleri çiftçiliği olumsuz etkileyebilecek daha fazla  "kaotik" muson mevsimleriyle karşılacak.

Örneğin, Hindistan için önemli bir besin kaynağı olan pirinç, yağıştaki değişikliklere karşı oldukça hassas. Mahsuller, sadece ilk büyüme döneminde yağışa ihtiyaç duyar. Fakat aynı anda  çok fazla yağış onlara  zarar verebilir.

Levermann, "Değişkenliğin artmasıyla ilgili sorun, çiftçilerin musonla baş etmesini zorlaştıran öngörülebilirliğin azalmasıdır. Hindistan'daki çiftçiler her Haziran'dan Eylül'e kadar, Güneybatı Musonları  olarak da bilinen yıllık yağmurların başlangıcını ve sonunu bekliyor. Ancak, sık sık bu dönemde, yoğun yağışlar dengesiz bir şekilde düştüğü için, uluslararası haber kaynaklarına sürekli sel haberleri düşüyor” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bangladeş’te geçen yıl 30 Haziran'dan başlayan ve 3 ay boyunca devam eden Muson yağışlarının  neden olduğu sellerde 251’i aşkın kişi yaşamını yitirdi. 60 binden fazla kişi kirli suların yol açtığı hastalıklara yakalandı. Sellerin etkili olduğu bölgelerde ise yüz binlerce kişinin yerlerinden oldu. Geçen Şubat ayında ise yükselen sıcaklıklar nedeniyle Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzul aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle suyun yükselmesine neden olarak sele neden oldu. Olayın ardından yüzü aşkın insan yaşamını yitirdi. 

Araştırmacılar, yüzlerce insanın hayatı kaybettiği bu tip aşırı iklim olayların tekrar yaşanacağı konusunda uyardı.

Diğer taraftan, tarım politikası uzmanı Devinder Sharma, ülkenin  iklim değişikliğine adapte olması gerekeceğini, ancak tam olarak nasıl olduğu bilinmediğini söyledi.

Sharma, "İklim değişikliğinin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Bir noktada şiddetli yağmur olabilir, ardından kuraklık veya siklonlar olabilir. Tek tip olmayacak. Bu, tarım sektörü ve bunun yanı sıra ekonomide çok sayıda sorun yaratacak " dedi.

Öte yandan çalışmanın yazarları, fosil yakıtların kullanması ve ormansızlaştırma gibi insan faaliyetlerinin  binlerce yıl boyunca görülen yavaş doğal değişiklikleri geride bırakarak iklim değişikliğinin çok hızlı yaşanmasına neden oluyor. 

Levermann, “Kesintisiz iklim değişikliği altında, karbon emisyonlarının etkisi açık ara en güçlüsüdür” dedi.

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