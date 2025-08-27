Küresel ısınma yaseminleri de vurdu

Mısır 'daki Nil Deltası dünyada yasemin üretiminin en çok yapıldığı yerler arasında. Yaseminler, Mısırlı çiftciler ve tarım işçileri için de önemli bir geçim kaynağı. Toplanan yaseminlerden çıkarılan yağ, dünyaca ünlü parfüm firmalarına satılıyor. Ancak iklim değişikliği yasemin üretimini de vurdu. Çiçeklerin hem sayısı hem kokusu azaldı.

Mısır'da yasemin toplama ailelerde nesilden nesile sürdürülüyor. Haziran'dan Ekim'e kadar çocuklar da dahil tüm aile üyeleri yasemin toplayarak gelir elde ediyor.



İklim değişikliğiyle birlikte aileler yasemin toplamak için daha uzun süre harcıyor . Bir yandan okula devam eden çocuklar tüm geceyi yasemin toplayarak geçirmek zorunda kalıyor



Toplanan yaseminlerden çıkarılan özler dünyadaki belli başlı parfüm firmalarına satılıyor. Artık özünü çıkarmak için daha çok çiçek toplanması gerekiyor.



Parfüm firmaları sadece yaseminlerin değil, parfüm üretiminde kullanılan diğer özlerin de iklim değişikliğinin etkisiyle azaldığını söylüyor.