Küresel ısınmada 1,5 santigrat derece hedefi tutmayacak iddiası

"Dünyanın yalnızca 500 milyar ton daha karbon salabileceği" tespitine ilişkin de yeni hesaplamalar yapan araştırmacılar, bu rakamın daha az olduğunu öngördü.



Araştırmacılar, önemli ölçüde hava kirliliğine neden olan ve genellikle fosil yakıt kullanımı sonrası ortaya çıkan "aerosol" isimli isli parçacıkların güneş ışığını geri yansıtarak atmosferin soğumasına "tahmin edilenden daha fazla" yardımcı olduğunu tespit etti.



Ancak, aerosollerin çeşitli nedenlerden azalıyor olmasının küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sabitleme hedefi için belirlenen karbon bütçesinden 100 milyar ton azalma anlamına geldiğini ifade eden araştırmacılar, diğer etkenlerle birleştirildiğinde toplam karbon bütçesinin 250 milyar tona indiğini kaydetti.



Araştırmacılar, 1,5 santigrat derecenin aşılmasından kaçınılacaksa, küresel karbon emisyonlarının 2050'ye kadar değil, 2034'e kadar sıfırlanması gerektiğini vurguladı.