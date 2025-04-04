Küresel ısınmanın izleri derinlerde: Büyük Mavi Çukur'dan 5 bin 700 yıllık uyarı

Karayipler’in kalbindeki Büyük Mavi Çukur’dan elde edilen yeni bilimsel veriler, tropikal fırtınaların son 5 bin 700 yıldır istikrarlı bir şekilde arttığını, son 20 yılda ise bu artışın dramatik bir şekilde hızlandığını ortaya koydu.

Goethe Üniversitesi Frankfurt Biyosedimentoloji Araştırma Grubu’ndan Dominik Schmitt’in başyazarlığında yürütülen ve Geology dergisinde yayımlanan çalışmada, Belize kıyılarının yaklaşık 80 kilometre açığında yer alan devasa deniz altı çukurundan alınan tortu çekirdeği incelendi.

SANAYİ DEVRİMİ SONRASI HIZLANDI

Araştırmacılar, 125 metre derinlikteki çukurdan çıkardıkları 30 metrelik tortu çekirdeği sayesinde, bölgedeki tropikal fırtına geçmişini binlerce yıl geriye giderek analiz etti. Tortu katmanlarında yapılan detaylı incelemeler, son 5 bin 700 yılda fırtına sıklığında istikrarlı bir artış olduğunu, özellikle de Sanayi Devrimi sonrası bu artışın hızlandığını ortaya koydu.



Schmitt, “Geçtiğimiz altı bin yılda her yüzyılda ortalama 4 ila 16 fırtına bu bölgeden geçmiş. Ancak sadece son 20 yılda 9 büyük tropikal fırtına kaydedildi. Bu, modern küresel ısınmanın açık bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı.



Çalışmada fırtına artışının başlıca iki nedeni öne çıkıyor: Biri insan kaynaklı küresel ısınma, diğeri ise ITCZ (Intertropikal Yakınsama Bölgesi) adlı hava akımı kuşağının güneye göçü. ITCZ’nin kayması, Atlantik’teki fırtına oluşum bölgelerini de daha düşük enlemlere çekerek tropikal siklonları artırıyor.



Tropikal siklonlar, sıcak okyanus suları üzerinde oluşan ve ciddi hasarlara yol açabilen düşük basınç sistemleri olarak biliniyor. Bilim insanları, özellikle deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle bu tür fırtınaların daha da sıklaşacağını belirtiyor.



2100'E KADAR 45 FIRTINA BEKLENİYOR

Araştırmacılar, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde 2100 yılına kadar Karayipler bölgesinde 45’e kadar tropikal fırtına ve kasırganın görülebileceğini tahmin ediyor.



Schmitt, “Bu sayı, son 5.700 yılda kaydedilen ortalamalardan çok daha fazla. Bu artışın nedeni doğal iklim döngüleri değil, doğrudan insan etkisiyle yükselen deniz sıcaklıkları ve artan La Niña olaylarıdır,” dedi.

