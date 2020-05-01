Küresel karbon emisyonu oranında bu yıl tarihi bir düşüş yaşanabilir

Uluslararası Enerji Ajansı, pandeminin başladığı günden bu yana enerji talebindeki değişikliklerle ilgili 'Global Enerji ve Karbon Emisyonları 2020' başlıklı bir rapor yayınladı.



Buna göre dünyada 10 yıldır kesintisiz bir şekilde artan doğalgaz talebinin 2020'de yüzde 5, kömür kaynaklı enerji üretiminin de yüzde 10 seviyesinde düşmesi bekleniyor.



Corona virüs karantinaları sebebiyle ciddi oranda düşen sanayi üretimi ve seyahatler dünyanın enerji talebini ve küresel karbon salınımlarını da rekor seviyelerde düşürecek. Rapora göre enerji talebindeki toplam düşüşün yüzde 6 olacağı tahmin ediliyor. Buna paralel 2020 sonunda karbondioksit salınımında yıllık 2.6 milyar tona denk gelen yüzde 8'lik tarihi bir düşüş olacak.

2009 KRİZİNİN ALTI KATI

Söz konusu düşüş 2009 yılında görülen finansal krizdeki düşüşün tam 6 katı iken, ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen yıllık düşüşlerden de 2 kat daha fazla.

Ancak IEA, karantinaların bitmesinin ardından yaşanacak toparlanma ile birlikte küresel karbon salınımının normalin daha üzerine çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. IEA, bunun önüne geçebilmek için hükümetleri yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya çağırdı.



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