Küresel medya kuruluşlarından İsrail'e çağrı: "Gazze'ye girmek istiyoruz"

İsrail'in Gazze'de soykırım savaşı sürerken, dört küresel medya kuruluşundan önemli bir çağrı geldi.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), İngiliz haber ajansı Reuters ve İngiliz yayın kuruluşu BBC, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için İsrail yönetimine çağrıda bulundu.



AFP'nin sosyal medya hesabından yayımladığı ortak açıklamada, kuruluşların, Gazze'ye serbestçe ulaşabilmeyi talep ettikleri belirtildi.



Açıklamada, Gazze'de haber aktarma çalışmalarının yalnızca Filistinli gazetecilerin omuzlarında olduğuna dikkat çekilirken bölgedeki gazetecilerin ağır bedeller ödediği ve yaşananlara tanık olanların sayısının azaldığı kaydedildi.



Gazeteciler, uluslararası basın mensuplarının bölgeye girerek Filistinli muhabirlerin yükünü paylaşması ve yaşananları dünyaya aktarması gerektiğini vurguladı.

246 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 246 gazetecinin öldüğünü bildirdi.

Son olarak geçtiğimi ay, Han Yunus’taki Nasır Hastanesine saldıran İsrail ordusunun, hastanenin acil servis binasını vurması sonucu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarılmıştı.



Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

