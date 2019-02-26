Fed Başkanı Jerome Powell, bugün saat 18.00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne sunum yapacak. Yarın da Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak olan Powell'ın, özellikle soru-cevap bölümünde vereceği mesajlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.



Analistler, geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarının "güvercin" duruşu teyit etse de üyeler arasındaki ayrışmayı da ortaya koyduğunu belirterek, bu bağlamda Powell'ın vereceği mesajların öneminin arttığını vurguladı. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de, katılacakları bir toplantıda konuşma yapacağını aktaran analistler, ECB tarafından da yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili söylemlerin takip edileceğini bildirdi.



Fed ve ECB'den gelecek "güvercin" mesajların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilemesi bekleniyor.



ABD'de dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, Başkan Donald Trump'ın açıklamaları piyasaları etkilemeye devam etti. Trump'ın dün "petrol fiyatlarının yüksek olduğunu ve gerekli adımların atılması gerektiği" yönündeki söylemi ile Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,7 gerileyerek günü 64,8 dolardan tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.



Avrupa tarafında, ECB'den yeni TLTRO ve Brexit'e ilişkin haber akışı gündemin odağında yer almaya devam ediyor. Bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in, kabineyi Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirmesi bekleniyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti.



Bugün Asya'da, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin fiyatlanmaya devam ettiği Çin'de, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artarak 8 ayın zirvesine çıktı. Şanghay bileşik endeksi, dün yüzde 5,6 değer kazanmıştı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise bugün etkisini artıran kar satışları ile şu dakikalarda yüzde 0,5 değer kaybetti.



Yurt içinde, artan küresel risk iştahı ile dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanı test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kazancıyla 104.330 puandan tamamladı. Dün 5,3053'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3140 seviyesinde işlem görüyor.



Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, açıklanan şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



16.30 ABD, aralık ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri



18.00 ABD, şubat ayı tüketici güven endeksi



18.00 ABD, şubat ayı Richmond Fed imalat endeksi

