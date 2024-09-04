Küresel sıcaklık ağustos ayında yine rekor kırdı

Birleşmiş Milletler'in hava ve iklim ajansı, küresel sıcaklık endekslerinin ağustos ayında yine rekor kırmasının ardından bugün açıklamalarda bulundu.



Açıklamada, artan sıcaklıkların küresel bir “kırmızı alarmı” tetiklemesi gerektiğini vurgulandı.



Fransız haber ajansı'nın (AFP), Avrupa Birliği (AB) iklim monitöründen aldığı ön verilere göre; ağustos ayında iki yıl üst üste ortalama sıcaklık rekoru kırıldığı görüldü.



Meteoroloji ajanslarına göre Avustralya, Japonya, Çin'in bazı bölgeleri ve Norveç'in tamamı ağustosta kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşadı.



Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Başkanı Celeste Saulo, “Sıcaklıkların yükseldiği açık. istediğimizin üzerinde ve bunun nedeni eylemin yeterli olmamasıdır” dedi.



Ağustos 2024 için ortalama küresel sıcaklık henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçen yıl ağustos ayında ölçülen rekor 16.82 santigrat derecenin üzerinde olacağını tespit etti.

"DAHA FAZLA KAYNAĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Singapur'da yerel meteoroloji servislerinin katıldığı bölgesel bir iklim forumunda konuşan Saulo, “Eşikler her zaman aşılıyor” dedi.

Saulo ayrıca meteoroloji kurumlarına daha iyi izleme ve destek çağrısında bulunarak “Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var” diye ekledi.

Forum, WMO'nun iklim değişikliğinin Asya ve Pasifik'teki etkilerine ilişkin son değerlendirmesini yayınlamasından günler sonra gerçekleşti ve deniz seviyesindeki yükselmenin birçok bölgede ortalamanın üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

15 AYLIK REKOR SERİ DEVAM EDİYOR

C3S'ye göre rekor ağustos ayı, her ayın kendi sıcaklık rekorunu gölgede bıraktığı 15 aylık bir seriyi neredeyse kesintisiz olarak sürdürüyor.



İklim forumu ayrıca Singapur'un bitki örtüsünden kaynaklanan yangın ve duman kirliliğinin izlenmesi için bölgesel bir merkez olarak belirlendiğini duyurdu.



Yetkililer, dünyada bu tür iki merkezden biri olan tesisin, yangınlar ve kirlilik tahminleri hakkında daha kaliteli bilgi sunacağını ve bölgesel verilerdeki bir boşluğu dolduracağını söyledi.