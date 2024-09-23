Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı

Emine Erdoğan, Sachs'ı New York'taki Türkevi'nde karşıladı. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sachs basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Sachs'ın 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ile Sıfır Atık projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını aktardığı, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan'ı takdirle karşıladığını ilettiği ifade edildi.



Görüşmenin ardından Sachs, 2023’de BM 78. Genel Kurulu’nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan Sachs'a daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkürlerini iletti.