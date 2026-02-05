Küresel Sumud Filosu, Gazze için bir kez daha yola çıkıyor

Küresel Sumud Filosu'nun 29 Mart tarihinde İspanya'nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru hareket edeceği duyuruldu.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, filonun Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı ve bölgedeki duruma dikkat çekmeyi amaçladığı belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ KATILACAK

Filoya, aralarında sağlık çalışanları, savaş suçları araştırmacıları ve çeşitli ülkelerden sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişinin katılması bekleniyor. Girişim, Gazze’de devam eden insani krize karşı uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Yetkililer, seferin Gazze Şeridi'ndeki ablukaya meydan okumayı amaçlayan en büyük koordineli deniz ve kara harekatlarından biri olacağına dikkat çekiyor.

Planlanan kalkış noktaları arasında İspanya, İtalya ve Tunus yer alıyor ve kampanya ilerledikçe daha fazla geminin katılması bekleniyor.

ÖNCEK İSEFERDE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve Gazze'deki ablukayı kırıp denizden yardım ulaştırmayı hedefleyen sefer, İsrail'in çeşitli müdahaleleriyle karşılaşmıştı.

İsrail savaş gemileri yolculuk sırasında filoyu kuşatmış ve teknelere müdahale etmişti.

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Filo, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.